Declarado un incendio en Molinicos (Albacete) que alcanza nivel 1 por corte de línea eléctrica - INFOCAM

ALBACETE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción del incendio que se ha declarado en la tarde de este miércoles en termino municipal de Molinicos (Albacete), dentro de la entidad menor Los Collados, que alcanza el nivel 1 por corte de línea eléctrica.

Según publica el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, consultado por Europa Press, el fuego se ha declarado sobre las 16.11 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo.

Seis medios aéreos, diez terrestres y hasta 58 efectivos trabajan en la extinción de este incendio forestal de arbolado en el que colabora un helicóptero MIKE del Ministerio para la Transición Ecológica.