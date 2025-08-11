Declarado un incendio en Navalmoralejo (Toledo) que alcanza el nivel 2 por proximidad de humo a la población - PLAN INFOCAM

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal se ha declarado este lunes en el término municipal de Navalmoralejo (Toledo). El fuego se encuentra en situación operativa de nivel 2 por la aproximación de humo a la población.

Así lo publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, que señala que el incendio ha sido detectado por una llamada particular a las 16.34 horas.

Según apuntan fuentes del Infocam a Europa Press, se ha recomendado a la población de Navalmoralejo un alejamiento preventivo de las llamas, por lo que los ciudananos se están yendo hacia la piscina municipal.

El fuego está siendo atacado por ocho medios --tres aéreos y cinco terrestres-- y un total de 35 personas.