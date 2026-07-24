Declaran el confinamiento de Retamar (Ciudad Real) por el incendio de Brazatortas

Incendio en Brazatortas - PLAN INFOCAM

CIUDAD REAL 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en el municipio ciudadrealeño de Brazatortas ha provocado el confinamiento de la localidad de Retamar, enviando un Es-Alert a sus vecinos, avisándoles de que cierren puertas, ventanas y persianas y que permanezcan en el interior de sus viviendas.

Este fuego que se ha declarado este viernes está en Nivel 1, y se ha cortado la carretera CM-4115, tal y como ha informado en su cuenta de X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno autonómico.

El fuego se ha declarado a las 17.27 horas, y en la zona trabajan 3 medios aéreos, trece medios terrestres y 62 efectivos.