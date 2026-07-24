Decretan el confinamiento de Marjaliza (Toledo) por el incendio en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)

Incendio de Retuerta del Bullaque - INFOCAM

TOLEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) ha provocado que se decrete el confinamiento de la localidad de Marjaliza (Toledo) en la tarde de este viernes.

Tal y como informa en X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional, se recomienda que se cierren puertas, ventanas y persianas y se permanezca en el interior de las vivienda.

Horas antes de decretarse este confinamiento se había elevado el fuego a Nivel 1 por posible a afección por humo a las poblaciones de Marjaliza y Los Yébenes.

En la zona, trabajan 10 medios aéreos, 24 medios terrestres y 125 efectivos, con medios de Castilla-La Mancha y Extremadura.