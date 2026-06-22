Un decreto modifica estructura orgánica y competencias de Consejería de Sanidad para "mayor claridad" de varios aspectos

Consejería de Sanidad. - JCCM

TOLEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un decreto de la Consejería de Sanidad modifica otro anterior sobre la estructura orgánica y competencias de dicho departamento a fin de actualizar este último decreto para adecuarlo a las necesidades organizativas de la Consejería y dotarlo de una mayor claridad sistemática en determinados aspectos de su regulación.

Así, según el texto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recogido por Europa Press, en primer lugar, se modifica el artículo 4 con una doble finalidad. Por un lado, se incorpora expresamente la competencia de la Secretaría General en materia de encargos a medios propios, con el objetivo de dotar de una mayor precisión competencial a las funciones inherentes a este órgano directivo.

Por otro lado, se adscribe a la Secretaría General el Consejo de Salud de Castilla-La Mancha, órgano principal de participación de la ciudadanía y de las entidades representativas en materia sanitaria, lo que garantiza la coherencia organizativa entre dicho órgano participativo y la unidad directiva responsable de su impulso y coordinación.

En segundo lugar, se procede a una precisión sistemática del artículo 5 relativa a las competencias de la Dirección General de Salud Pública, estructurando el precepto en dos apartados diferenciados que separan las competencias propias del ámbito de la salud pública de aquellas relativas al consumo, con el fin de dotar al artículo de una mayor claridad y facilitar su correcta interpretación.

En tercer lugar, se modifica el artículo 7, relativo a las competencias de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, para, por un lado, suprimir la competencia prevista en el párrafo ñ) relativa al diseño de planes de formación y gestión de la Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha, así como la coordinación con el resto de escuelas de Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía, y por otro lado, en relación con lo expuesto anteriormente, suprimir el apartado 2, en virtud del cual se adscribía el Consejo de Salud de Castilla-La Mancha a este órgano.

Finalmente, mediante la disposición final primera, se modifica el artículo 11 del Decreto 106/2023, de 25 de julio, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a los efectos de adscribir la Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha a la Dirección General de Cuidados y Calidad.