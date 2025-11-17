Defensa de la acusada de matar a su bebé en Albacete tirándolo en una papelera alega que padecía embarazo críptico

ALBACETE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa de la mujer acusada de matar a su bebé en su domicilio de Elche de la Sierra al abandonarlo tras el parto en una papelera ha alegado este lunes durante el comienzo del juicio de la Audiencia Provincial de Albacete que esta padecía síndrome de embarazo críptico, que la hizo inconsciente de su estado y que cuando dio a luz "y se enfrentó a la realidad" entró en un "estado de shock de origen psicógeno que anuló la capacidad volitiva y física para actuar", sumado a la pérdida de sangre.

Por ello ha pedido que sea exenta de los hechos o al menos, se considere una circunstancia atenuante o como culpable de un delito de homicidio involuntario. La Fiscalía ha pedido la prisión permanente revisable y quitarle la patria potestad de su otra hija menor de edad.

El abogado ha asegurado que su cliente "no desarrolló, a diferencia de su otro embarazo, ningún síntoma evidente físico y siguió teniendo menstruaciones irregulares" y ha destacado que no guardaba en su memoria que las visitas que hizo los primeros meses de gestación al servicio de obstetricia del Hospital de Hellín estuvieran relacionados con su estado. "Vivió un embarazo que su cuerpo y su mente no pudo reconocer", ha argumentado el abogado y "no pudo procesar el momento del parto".

Además, el abogado defensor ha señalado ante el jurado popular la responsabilidad del marido (ahora exmarido) de la acusada y su suegra, quienes ha mantenido que la asistieron durante el parto que tuvo lugar en el baño de su casa en el que dio a luz "a un bebé que ella vio que ni se movía ni respiraba".

La defensa ha asegurado que fueron ellos, y no su defendida, quienes arrojaron al recién nacido a la basura y quienes le sugirieron "que pensara en su otra hija", de tres años de edad, y no confesara ante las autoridades lo ocurrido cuando la trasladaron al Hospital de Hellín.

La defensa ha argumentado que la pareja se encontraba en una situación de "desafecto e indiferencia mutuos ante el deterioro de la relación" y que había desembocado en episodios "de agresiones verbales, algunas de las cuales han quedado reflejadas en las comunicaciones de WhatsApp intervenidas por la Guardia Civil" por parte del marido, quien asegura que sí fue informado por ella del embarazo y ante lo que el hombre mostró enfado.

Por último, ha incidido en el hecho de que la encausada confesó lo ocurrido a las autoridades cuando finalmente fue aislada de su familia a otra habitación, pero que las Fuerzas y Cuerpos del Estado no acudieron a inspeccionar el domicilio hasta el día siguiente, retraso que podría haber evitado el fallecimiento del bebé.

La Fiscalía, por su parte, ha sostenido la culpabilidad de la mujer, que tenía 34 años en el momento de los hechos, apoyándose en los testimonios recogidos de los médicos y profesionales que la trataron y la analizaron psicológicamente que afirman "que ella sabía que estaba embarazada" y estaba "en plena función de sus capacidades".

La fiscal ha negado la culpabilidad del marido y la suegra, recordando "que ambos han sido investigados desde el inicio y finalmente se archivó la causa contra ellos" y ha incidido en que "nadie sabía que estaba embarazada".

El escrito de acusación detalla que la mujer se quedó embarazada en abril de 2022 y dejó de acudir a sus citas con los servicios sanitarios del Hospital de Hellín a mitad de la gestación, desconociendo todo su entorno que esperaba un bebé. Cuando dio a luz en el baño de su casa, cortó el cordón umbilical y arrojó al recién nacido a la papelera.

Cuando su suegra descubrió la sangre producida por el parto, la encausada alegó que había sido debido a una menstruación muy dolorosa, por lo que el marido la llevó al hospital. Allí negó ante los facultativos que hubiera dado a luz o que hubiera estado embarazada.

El juicio continuará el próximo martes 18 de noviembre en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete con las pruebas testificales.