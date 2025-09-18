La defensa admite la culpabilidad del acusado de matar a su compañero de piso en Albacete pero alega defensa propia

ALBACETE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado por matar a su compañero de piso en octubre de 2023 y que se enfrenta a 13 años de prisión ha reconocido los hechos del escrito de la acusación en el juicio con jurado popular que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Albacete, según ha manifestado su abogado, quien ha aclarado que se trató "de legítima defensa" pero que "se le fue la mano".

Durante el alegato de la defensa, el abogado ha transmitido el arrepentimiento del procesado y ha especificado que este vivía bajo las constantes amenazas de la víctima, quien la noche del homicidio asegura que su compañero lo amenazó de muerte "si no pagaba los servicios de una prostituta" con la que colaboraba el fallecido.

La defensa ha sostenido que esta situación de constante "extorsión" es la que justificó que el procesado tuviera la barra metálica en su habitación con la que finalmente agredió y mató a su compañero de piso y ha pedido al jurado popular "llegar a la segunda capa de la cebolla para empezar a percibir la realidad fáctica que subyace en un relato guionado parcialmente" por la Fiscalía.

El abogado ha presentado a su cliente como una persona que mantenía una vida precaria en Albacete y en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, donde "la ley del más fuerte y del más pícaro marca el destino de las vidas". La defensa ha resaltado la voluntad del cliente de reconocer la culpabilidad y terminar el proceso "independientemente de que los hechos sean o no sean conforme a lo descrito por el Ministerio Fiscal" y "asumir una responsabilidad incluso superior a la que merecería" debido a la incapacidad del procesado para aguantar "la incertidumbre y zozobra del proceso". También ha asegurado que el acusado "se compromete en la medida de sus posibilidades a resarcir a las víctimas".

El juicio ha comenzado con la constitución del jurado popular y la lectura de la versión de los hechos recogidos en el texto de la acusación, que ha contado en todo momento con la traducción de un intérprete para el procesado.

El homicidio sucedió el 23 de octubre de 2023, cuando se inició una discusión entre el acusado y sus compañeros de piso que estaban organizando una fiesta a altas horas de la madrugada, hecho que les recriminó debido al ruido. El detenido acabó saliendo a la calle con uno de ellos, al cuál agarró del cuello, sin que la reyerta fuera a mayores en ese momento. Poco después, con los dos de nuevo en el piso, su compañero le lanzó una botella de cerveza que no llegó a impactarle. Fue entonces cuando el acusado cogió de su habitación una barra metálica de 40 centímetros con la que golpeó en la cabeza a su compañero, en lo que la acusación ha catalogado como una "clara intención de acabar con su vida".

La Fiscalía ha reseñado que los testigos "presenciaron de forma directa cómo se produjo esa agresión y no solo eso sino cómo algunos de ellos tuvieron que frenar al acusado cuando este después de darle el primer golpe intentó continuar con la agresión" mientras la víctima yacía inconsciente en el suelo del domicilio.

La acusación ha visto injustificada la agresión y ha recordado al jurado popular que se trata de "hechos extraordinariamente graves" con penas de hasta 15 años de cárcel. Otro de los hechos destacados por la acusación ha sido la huida del domicilio del acusado tras la pelea, sin mostrar preocupación por la vida de la víctima. El procesado regresó después, con la policía ya en el hogar, donde fue detenido.

El herido fue tratado por el personal sanitario deuna UVI móvil en el domicilio, el cuál identificó la gravedad del impacto y lo trasladó al Hospital de Albacete, donde falleció a las 12.30 horas del día siguiente debido a una fractura ósea témporo parietal, hematoma subdural y una hemorragia subaracnoidea producidas por el golpe con la barra de hierro.

El fallecido había vivido en España bajo diversas identidades, pero fue finalmente identificado por la Policía para contactar con su familia. Además de 13 años de prisión, la Fiscalía solicita una indemnización de 59.512 euros para la madre del fallecido, 29.750 euros para el hermano y unos 2.680 euros para el Sescam por los gastos ocasionados.

"Los hechos del escrito de acusación están probados", ha concluido durante su exposición el fiscal, quien ha adelantado que exhibirá pruebas de huellas, ADN, testimonios y el informe forense para apoyarlos.

El juicio continuará este martes en la Audiencia Provincial de Albacete con la declaración del acusado.