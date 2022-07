Una delegación de Cuenca y C-LM viajará a Centroamérica para reunirse con la empresa que plantea el parque temático

Al viaje, la próxima semana, acudirá Page, el alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación, el IPEX y miembros el Gobierno regional

CUENCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Cuenca y Castilla-La Mancha se desplazará la próxima semana hasta Puerto Rico y Costa Rica, en Centroamérica, para reunirse con la empresa que está estudiando invertir en un parque temático en la capital conquense, país en el que dicha multinacional tiene su sede.

Así lo ha anunciado este viernes en Cuenca el presidente de la comunidad, Emiliano García-Page, quien ha adelantado que él encabezará esta comitiva acompañado por el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro; el alcalde de la ciudad, Darío Dolz; el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana así como miembros del Instituto para la Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.

"Llevamos mucho tiempo acariciando la posibilidad de que esta gran empresa llegue a la región, y esto va a ser un punto de inflexión muy importante para la economía regional", ha aseverado García-Page.

Aunque la decisión de la empresa aún no está cerrada, "si todo sale bien será Cuenca la ciudad elegida para este desembarco", ha incidido el presidente, por lo que a su juicio "estamos acariciando la decisión" no sin un "cierto nivel de tensión para que las cosas no se tuerzan".

De este modo, en caso de que esta multinacional decidiera desembarcar en Cuenca, se generarían "500 empleos directos en sus dos primeras fases", y atraería a "cientos de miles de turistas".

"Hay que encomendarse para que las cosas no se tuerzan", ha pedido el presidente de Castilla-La Mancha, y es que desde Castilla-La Mancha también están recibiendo el apoyo de las autoridades diplomáticas tanto de España en dichos territorios. "Podemos hablar de algo que a sonar durante muchas generaciones", ha concluido García-Page.

PSI DEL TERMINILLO

De otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha también se ha referido a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno el próximo lunes del Plan de Singular Interés (PSI) para El Terminillo en la ciudad de Cuenca.

Según García-Page, este PSI "es en colaboración con todas las administraciones y va a significar la llegada de mucho dinero y de un complejo deportivo tremendo para Cuenca, que no tiene solo el interés de satisfacer necesidades deportivas, sino que está ya en gestiones y conversaciones con grandes universidades americanas para la llegada de un tipo de visitante estable, fijo y muy cualificado y cotizado".