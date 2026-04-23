Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga el crimen de Seseña, que sería el primero en CLM en 2026

Agente de la Guardia Civil en la calle de la localidad toledana de Seseña donde se habría producido el asesinato machista. - JUANMA JIMÉNEZ

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género acaba de confirmar que en estos momentos se investiga lo sucedido en Seseña como un posible caso de violencia de género.

Este jueves han sido hallados en este municipio toledano el cuerpo sin vida de una mujer de 43 años de edad con heridas de arma blanca en un domicilio, que ha aparecido junto a otro cuerpo de un hombre de 50 ahorcado.

De confirmarse, precisa el Ejecutivo regional, Castilla-La Mancha registraría el primer asesinato machista de 2026, que eleva a 62 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en la región desde que existen registros.

La Consejería de Igualdad recuerda que, ante cualquier expresión de la violencia de género, las mujeres que la sufren y sus entornos pueden pedir ayuda a través del teléfono 900 100 114 que, como la línea estatal 016, funciona de manera gratuita todos los días del año durante las 24 horas.