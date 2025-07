Delegada de la Junta en Cuenca no ve "fundamentación real" en las sospechas sobre el Plan XCuenca por el Caso Ábalos

María Ángeles López afirma que le "repugnan" quienes han utilizado las siglas del PSOE "para enriquecerse" y "utilizar" a la mujer

CUENCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, María Ángeles López, no ve "fundamentación real" a la sombra de sospecha que están sembrando los colectivos en defensa del tren convencional sobre el Plan XCuenca, gestado durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de Transportes y de Isabel Pardo de Vera al frente de Adif, ambos investigados hoy por la UCO.

"La verdad es que ese tipo de informaciones me parecen demasiado desconcertantes para la ciudadanía, que haya gente implicada en cuestiones de corrupción que tengan que ver con una empresa en concreto no tienen por qué vincular a esto", ha manifestado la cabeza visible del Gobierno regional en Cuenca.

Esta crisis en el PSOE ha llegado con el momento en el que López ha cogido las riendas del partido en la ciudad de Cuenca como nueva secretaria local. Afirma que, tras dos legislaturas como secretaria de organización, le pareció lógico presentarse para "darle continuidad" al trabajo de Ramón Pérez Tornero de los últimos años.

López ha reconocido que, en el actual escenario, "ha habido gente que me ha dicho que soy osada y valiente; en absoluto, soy una persona muy coherente y muy responsable. Creo que hay que estar siempre y estar siempre es estar ahora".

Respecto a los sospechosos de corrupción, ha declarado que "aquellas personas que han utilizado su autoridad bajo las siglas de mi partido para presuntamente enriquecerse y para utilizar de forma cruel a la mujer me repugnan, pero a mí esa gente no me representa"

"Cuando salió todo esto pensé en mi madre y en todos estos alcaldes y concejales que dan el callo en nuestros pueblos, poniendo a veces su tiempo y dinero", ha lamentado.

La máxima responsable de los socialistas en Cuenca capital ha asegurado que en esta provincia el PSOE "vamos todos a una, no hay notas discordantes" y asegura que "yo misma muchas veces he dicho cosas que no han gustado, pero creo que por eso estoy aquí, porque se me ha escuchado siempre y se me ha respetado.

Ante esta situación, López considera que hay que ir "todos en la misma línea" y cumplir nuestros compromisos, como en Cuenca, donde va como un tiro todo lo que tenemos preparado". ¿Vuelta a Madrid?

Finalmente, López, que fue senadora durante la breve legislatura de 2019, no hace cábalas sobre su posible presencia en las listas del PSOE en el caso de que haya unas elecciones generales adelantadas, como piden incluso voces de su partido como Emiliano García-Page. "Yo soy una persona de partido, llevo afiliada al PSOE veinte años y he estado en todas las situaciones y mi sentido de la responsabilidad me haría hacer lo que mi partido me pida".

Por ello, la delegada asegura que está preparada para cualquier escenario, incluso el de volver dentro de dos años a su puesto de funcionaria. "Pienso en el día de hoy y trabajo en el día de hoy".

Tampoco echa cuentas la dirigente con lo que pueda pasar en las autonómicas en 2027: "No me planteo ninguna hipótesis y trabajo para ello. Ni me relajo ni mepongo nerviosa, desde que confiaron en mí para gestionar la provincia en representación del Gobierno regional, no hay día que no me levante pensando que vamos a seguir gobernando y hago todo lo posible para crear en la ciudadanía la confianza en que así sea", ha asegurado.