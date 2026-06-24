Delegado de Gobierno en C-LM advierte sobre discursos de odio de "determinados sectores" que cuestionan "la igualdad"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en atención a los medios. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha ha desplegado la bandera LGTBI en la fachada con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo.

El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha alertado sobre los discursos de odio al asegurar que "hoy en día estamos viendo cómo determinados sectores, también políticos, quieren poner en cuestión lo que es la igualdad y la dignidad de las personas por motivos diferentes a los que cada uno pensamos. Y esto es insoportable y no lo debemos tolerar", según ha trasladado la Delegación por nota de prensa.

El delegado del Gobierno ha asegurado sentirse "orgulloso de pertenecer a un país que ha luchado mucho por la igualdad y que es un referente en la libertad de las personas. Y me siento orgulloso de representar a un Gobierno que es referente en la defensa de la igualdad y de la libertad de todos, con independencia de cuál sea su sentir racial, de pensamiento, de religión y, por supuesto, de sexo", ha afirmado.

Sabrido ha concluido su intervención ante los medios animando a "no tolerar que haya un paso atrás en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, con independencia de lo que piensen y sean", además de mostrar su confianza en que la sociedad española "no va a permitir" que haya retrocesos en derechos como se pretende desde algunos sectores, alerta.

En el acto ha estado acompañado por el subdelegado en la provincia de Ciudad Real, David Broceño; la subdelegada en la provincia de Cuenca, Mari Luz Fernández; la subdelegada en la provincia de Guadalajara, Susana Cabellos; y el subdelegado en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia.

Además de los representantes del Gobierno de España en la región, también han estado presentes en el acto Adrián Carbajo, portavoz del departamento LGTBI de UGT Castilla-La Mancha, Valle Cervantes, secretaria de formación sindical de CCOO Castilla-La Mancha, así como miembros de la corporación municipal o distintas asociaciones LGTBI de la región.

LECTURA DEL MANIFIESTO 'ORGULLO, MEMORIA Y DEMOCRACIA'

Así ha comenzado la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional LGTBI David Rey, coordinador del grupo trans de la asociación toledana 'Bolo Bolo'.

En él, ha explicado que "la igualdad no es una promesa abstracta ni una fórmula amable de los discursos institucionales; es la posibilidad concreta de vivir sin miedo y sin tutela moral", ampliando a que "la libertad no puede depender del código postal, del tamaño del municipio, del clima político local o de la mirada de una comunidad que a veces protege y a veces vigila".

"El Orgullo LGTBI nos recuerda que los derechos humanos no pueden depender de mayorías cambiantes, pactos incómodos ni silencios oportunos. Nos recuerda que una democracia se degrada cuando empieza a tratar la dignidad ajena como un asunto negociable", ha abundado, centrándose en la evolución del país. "España ha avanzado porque entendió que los derechos no se heredan intactos. Se conquistan, se legislan, se protegen y se defienden cuando vuelven a ser cuestionados", ha señalado en este sentido.

Durante la lectura del manifiesto, ha lamentado que haya localidades que no cuelgan la bandera que representa al colectivo LGTBI de las balconadas de sus ayuntamientos, "como el de Toledo, Guadalajara o Ciudad Real", avisando que "no es una anécdota protocolaria ni una decisión sin consecuencias; es una posición política que envía un mensaje a vecinos y vecinas que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad, que trabajan, estudian, cuidan, pagan impuestos, crean cultura y sostienen comunidad", concluyendo que "una ciudad no se honra solo conservando su pasado, sino sabiendo representar con valentía a la sociedad que la habita hoy".

En este sentido, ha celebrado el despliegue de la bandera LGTBI en el balcón de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, "que tiene un sentido que va más allá de la imagen pública. Esa bandera dice que el Estado reconoce a quienes durante demasiado tiempo fueron obligados a vivir en los márgenes de la representación pública".

Además, ha recordado a quiénes lucharon en su momento por la consecución de derechos para el colectivo LGTBI, "y por una democracia que entienda, de una vez, que reconocer a todas las personas no divide la sociedad: la hace más decente, habitable y verdadera".