El delegado del Gobierno C-LM asegura que Guardia Civil trabaja en reducir sustancialmente los robos de cable

Archivo - El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en entrevista con Europa Press. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

EL delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado que la Guardia Civil trabaja en reducir "de manera sustancial" los robos de cable, tras una incidencia provocada por robo de cables entre Venta de la Inés y Brazatortas, en Ciudad Real, que provocó este domingo un retraso en la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía.

Así lo ha trasladado Sabrido, a preguntas de los medios, en el minuto de silencio convocado en el Ayuntamiento de Toledo por el homenaje a Miguel Ángel Blanco en el XXIX aniversario de su asesinato.

Sabrido ha remarcado que están "básicamente controlados los puntos en que más se cometen este tipo de robos, principalmente en la provincia de Ciudad Real", por lo que ha confiado que en breve plazo se reduzcan de una manera sustancial.

Por parte de la Guardia Civil trabaja conjuntamente con las empresas que tiene Adif, ha afirmado Sabrido, que ha añadido que el operador las está incrementando.