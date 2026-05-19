Delegado del Gobierno en C-LM confía en Zapatero, pide a PSOE no "nublarse" y cree que PP intentará ahora "confundir"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en entrevista con Europa Press. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado que "confía plenamente en el presidente Zapatero" tras su imputación por parte del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por el denominado caso Plus Ultra.

En declaraciones a Europa Press, Sabrido ha asegurado que la noticia le ha sorprendido "enormemente", aunque respeta "las decisiones de la justicia, las comparta o no las comparta".

Ante las reacciones políticas, se ha mostrado partidario en que el PSOE "no debe parar en decir cuál es su programa" para seguir "solicitando la confianza de los ciudadanos", todo ello sin "dejarse nublar por las noticias que no afectan al interés de los ciudadanos".

"Y, evidentemente, si los que no van a parar son el PP, yo creo que realmente tienen, si no miedo, al menos precaución de que lleguen los mensajes del Partido Socialista a los ciudadanos. No van a tratar de confundirlos", ha abundado.