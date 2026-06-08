El delegado del Gobierno ve "inadmisible" el ataque al mural LGTBIAQ+ de Talavera de la Reina

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. - DELEGACIÓN
TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha calificado de "inadmisible" el ataque al mural LGTBIAQ+ de Talavera de la Reina, siendo éste el sexto que sufre en los últimos años.
Preguntado al respecto, Sabrido ha asegurado no tener novedades sobre este incidente, pero sí ha querido dejar claro que "esta sociedad es incompatible con los discursos de odio".
De este modo, ha recordado que en hoy en España se están llevando a cabo actuaciones importantes que están poniendo de manifiesto que "todo lo que sea promover y provocar el discurso de odio por razón de raza, religión o sexo es un discurso contrario a la dignidad de la persona".