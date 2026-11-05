Delegado de la Junta en Talavera acusa al Gobierno local de lastrar cuatro proyectos clave para la ciudad

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez. - JCCM

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, ha acusado este jueves al Gobierno municipal encabezado por el alcalde José Julián Gregorio de lastrar cuatro proyectos clave para la ciudad por defectos en los proyectos presentados.

En declaraciones a medios, Gómez ha apuntado que el Centro de Tecnificación del Piragüismo que ha asegurado "es el paradigma del lastre que es Gregorio para la ciudad de Talavera", tras presentarse el pasado 23 de octubre un informe municipal ante los servicios técnicos de la Consejería de Educación con alrededor de 40 defectos, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

"Mientras que el proyecto constructivo no cumpla con los requisitos de la ley de contratos, esto es que no tenga ningún defecto legal, nosotros no podemos incluir partida presupuestaria ni licitarlo", ha señalado Gómez. "No es una polémica entre partidos, es el cumplimiento de la Ley de Contratos del sector público que en el artículo 235 obliga a que en proyectos de más de 500.000 euros, como el del centro de Piragüismo, deben ser revisados por los servicios técnicos de contratación y comprobar que se ajustan a todos los parámetros que exige la ley", ha añadido.

Por ello, el delegado de la Junta en Talavera ha precisado que se convocará próximamente una reunión de la comisión de seguimiento del convenio del centro de tecnificación integrada por el Ayuntamiento de Talavera, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Federación de Piragüismo de Castilla-La Mancha para analizar la situación.

Gómez ha recordado que el Ayuntamiento ya presentó el pasado mes de marzo un informe que acumulaba un total de 86 defectos.

Incluso, "hay 5 puntos que no son revisables porque no se pueden evaluar dada la falta absoluta de documentación sobre ellos".

Concretando un poco más, ha afirmado que "hay defectos muy graves, como es que el proyecto técnico está incompleto, faltando estudios obligatorios que en el primer proyecto se incluían y en este segundo se han omitido", refiriéndose a "estudios obligatorios que exige la Ley, como la de seguridad, de gestión de residuos de construcción, topográficos y la de instalaciones".

Tampoco está la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque "estamos hablando de una obra en zona inundable y no está esa solicitud registrada por el Ayuntamiento para el Centro de Tecnificación de Piragüismo".

En esa línea, Gómez ha citado el incumplimiento reiterado de la normativa de accesibilidad, cuando "estamos hablando de un deporte paraolímpico como es el piragüismo" que se han vuelto a detectar.

Y más defectos, porque "se desoyen las alegaciones que realizó la Federación regional de Piragüismo como incluir soluciones anti vandalismo o para evitar las plagas de mosquitos en determinadas épocas del año en la ciudad".

David Gómez ha incidido en que "mientras el Ayuntamiento no presente su proyecto técnico en condiciones y ajustado a la ley el Gobierno regional no puede avanzar en la ejecución de este proyecto cuando nuestra voluntad es la de sacarlo adelante".

OTROS TRES PROYECTOS PENDIENTES

El delegado de la Junta se ha referido asimismo a los proyectos del "centro de mayores y de Alzheimer, donde el alcalde no se pronuncia sobre si lo va a gestionar o no lo va a gestionar".

También se ha referido al "proyecto de la Agencia de Transformación Digital", del que, ha afirmado, "todavía estamos pendientes de la cesión de terrenos para abrir su sede en Talavera de la Reina".

Por último, ha mencionado el proyecto de la nueva residencia universitaria de Talavera, argumentando que se solicitó al Ayuntamiento una parcela de 10.000 metros cuadrados y han cedido un terreno que solo tiene 8.000 metros cuadrados.

En definitiva, que, "José Julián Gregorio lo que está haciendo es paralizar proyectos de la Junta de Comunidades, echarles el freno y ser un lastre para el crecimiento de la ciudad y, encima, tratar de justificarse echando la culpa al Gobierno regional".