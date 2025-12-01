Delegados sindicales de CCOO se echan a las calles de C-LM para reclamar salarios y condiciones laborales "dignas"

Delegados sindicales de CCOO se concentran en Toledo bajo el lema 'Trabajamos más, cobramos menos' - CCOO

TOLEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Delegados y delegadas sindicales y personas afiliadas a Comisiones Obreras se han movilizado este lunes en las calles de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca bajo el lema 'Trabajamos más pero cobramos menos' para reivindicar subidas salariales en convenio y la reducción de la jornada laboral.

En Toledo, el secretario provincial, Federico Pérez, ha recordado que ésta es la tercera comunidad con los salarios más bajos de toda España. Sin ir más lejos, los trabajadores de Toledo, ha asegurado, han tenido una pérdida de poder adquisitivo de prácticamente 9 puntos "a pesar de que la productividad de las empresas ha aumentado más de un 51%".

"En un momento en el que están facturando más que nunca, los empresarios no pueden excusarse en ideas tan banales como el absentismo para plantear incrementos absolutamente insuficientes" ha denunciado Pérez.

Por eso, CCOO va a plantear una mesa de negociación con incrementos salariales superiores a la media nacional para intentar recuperar lo perdido estos años y se trabajará por una reducción paulatina de la jornada laboral. "Trabajamos 21 horas más de media al año que en el restos de España cobrando menos que el resto"

En cuanto a los convenios colectivos pendientes para el año que viene, como hostelería y comercio general, que dan trabajo a mas de 25.000 personas, ha dicho que serán "la punta de lanza para conseguir incrementos que repercutan en el resto de convenios sectoriales".

Según el sindicato, los salarios en la provincia de Toledo han subido desde el año 2020 un 11,5%, mientras que el IPC acumulado es del 20,1% --el más alto de la región--, lo que supone una pérdida de un 8,7% de poder adquisitivo, la mayor de toda la comunidad autónoma.

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos de ámbito sectorial en la provincia de Toledo en lo que va de año es del 2,91%, por debajo de la media de la región (2,97%), y por debajo de la media del país (3,53%).

El salario medio bruto anual en la región es de 24.886 euros, 3.164 euros menos que la media nacional. El salario mediano, es decir, el más común y que afecta a 289.000 personas es de 21.071 euros. Existe una diferencia salarial con comunidades limítrofes como Madrid de más de 7.300 euros/año.

En la provincia de Toledo la negociación colectiva está regulada en 17 convenios colectivos que afectan a 122.768 personas trabajadoras.

En estos momentos, todos los convenios colectivos sectoriales de la provincia están acordados y en plena vigencia; y de cara al próximo año queda por negociar nueve convenios que afectan a 43.900 personas trabajadoras: campo, vinícolas, aceites, panaderías, madera, comercio, hostelería, transporte de viajeros y aguas.

CIUDAD REAL

En el caso de Ciudad Real, han lanzado una exigencia clara a las patronales: los salarios tienen que subir en la provincia, y tienen que hacerlo por encima de las subidas salariales en el país. Alegan que hay margen para subir los sueldos y hay un escenario favorable con un crecimiento de los beneficios empresariales.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO de Ciudad Real, Esther Serrano, ha justificado la marcha porque "los cuidados, la agricultura, el comercio o la ayuda a domicilio siguen con situaciones muy precarias, mientras la riqueza y los beneficios empresariales continúan aumentando con cifras récord en la provincia".

Tras aseverar que la negociación colectiva es un "instrumento fundamental de reparto de riqueza", ha reclamado una negociación colectiva "fuerte" y responsabilidad a la patronal.

En la provincia de Ciudad Real, según CCOO, se negocian un total de 20 convenios colectivos que benefician a 94.800 personas trabajadoras. En estos momentos hay tres convenios colectivos que se encuentran bloqueados, el del Campo, uno de los convenios que afecta a un mayor número de trabajadores y trabajadoras (14.000), Hostelería (7.300) y Ayuda a domicilio (2.500), 23.800 personas en total.

Desde el año 2020, los trabajadores de la provincia de Ciudad Real "han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 6,4%, sus salarios han crecido durante estos años un 12,7%, pero el IPC acumulado ha sido del 19,1%", denuncian.

GUADALAJARA

Desde Guadalajara, el secretario provincial, Javier Morales, ha señalado que el objetivo de esta campaña es situar el convenio colectivo más importante de cada provincia para que sirva como modelo para impulsar y conseguir mejoras en el resto. En el caso de Guadalajara el convenio de referencia es el de Logística, que afecta a 20.000 trabajadores y trabajadoras de manera directa y que tiene que negociarse el próximo año.

Según el sindicato, en los últimos cinco años, los trabajadores y trabajadoras de la provincia han perdido un 7,3% de poder adquisitivo, sus salarios han subido un 12%, pero la inflación acumulada en estos años ha sido del 19,3%.

"Queremos hablar de salarios y también de reducción de la jornada laboral", ha afirmado Morales, que ha añadido que la jornada de trabajo de la provincia es la más elevada de la región, también está entre las peores del país, y esto incide en la siniestralidad laboral.

Un total de 56.548 personas tienen reguladas sus condiciones laborales a través de los doce convenios colectivos sectoriales que se negocian en la provincia de Guadalajara. Dos de estos convenios, se encuentran bloqueados, afectando a 900 personas trabajadoras, en concreto el del Campo (600) y el de Panaderías (300).

De cara al próximo año, están pendientes de negociar tres convenios para 28.200 trabajadores y trabajadoras: Logística (20.000), Comercio general (7.700) y Transporte de Viajeros (500). La subida salarial pactada en los convenios colectivos negociados en la provincia es del 3,16%, la más alta de la región, por encima de la media regional (2,97%), pero inferior a la media del país (3,53%).

Respecto a la jornada laboral media pactada en los convenios colectivos, en la provincia de Guadalajara es de 1.787 horas/año, en la región de 1.780 y en España de 1.752.

CUENCA

Desde Cuenca, su secretario provincial, Carlos Hortelano, ha señalado que la concentración de este lunes viene a exigir y revindicar incrementos salariales por encima de lo pactado a nivel estatal, y que se garanticen las cláusulas de revisión salarial.

En este sentido, Hortelano ha precisado que los salarios en la provincia han crecido de media un 3% cuando la media nacional ha sido de un 3,53%. "Entendemos que hay margen de mejora para poder así recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 5 años, que ronda el 8%, ya que en ese período ha habido un incremento medio del 10,6 mientras que el IPC acumulado en esos mismo años fue del 18,5%".

Este, ha dicho, será el punto de partida en la negociación colectiva de 2026 porque además el escenario es favorable. "Desde 2020 el número de personas ocupadas en la provincia de Cuenca ha crecido en 10.600, alcanzado la cifra récord de 87.100 personas ocupadas. Pero no sólo eso porque también en lo que va de año el volumen de las exportaciones de la provincia ha superado al de años anteriores".

La reducción de la jornada será otro de los aspectos claves a defender y pelear para que se encamine hacia las 37,5 horas.

"En nuestra provincia seguimos con un jornada media anual de 1.769 horas frente a las 1.752 de la media del país".

Por último, el secretario provincial ha recordado que la negociación colectiva en la provincia de Cuenca está regulada por trece convenios, de los cuales, diez están en vigor y tres --Hostelería, Metal y Ayuda a Domicilio--, que afectan a unas 7.000 personas- están bloqueados.

Quedan pendientes de negociación para el próximo año otros tres: Campo, Industria Agroalimentaria y Transporte de mercancías por carretera, con 17.000 personas afectadas en total.