Denuncian a una persona en Castillejo de Iniesta tras ser sorprendida cazando furtivamente

Armas intervenidas por el Seprona en una operación contra el furtivismo en la provincia de Cuenca. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil de Cuenca, en el marco del plan de servicios contra el furtivismo, ha denunciado a una persona por diversas infracciones de caza y al Reglamento de Armas dentro de una intervención contra el furtivismo en diversas localidades de la provincia conquense.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, el Seprona tuvo conocimiento de la presencia de personas realizando actividades de caza furtiva nocturna en cotos de Castillejo de Iniesta (Cuenca).

Por tal motivo, se procedió a realizar servicios encaminados a localizar a los infractores, dando fruto las vigilancias realizadas. Los agentes del Seprona sorprendían a una persona que circulaba con un vehículo por un acotado de la citada localidad portando, en el asiento del copiloto, un rifle con mira telescópica desenfundado, municionado con una bala y dispuesto para su uso inmediato. Además, contaba con una linterna acoplada al arma y un visor térmico. En el registro del vehículo se localizaban también tres machetes de diferentes dimensiones, así como 15 cartuchos de caza mayor.

El identificado no pudo acreditar la autorización para realizar caza nocturna en dicho coto. Por ello, ha sido propuesto para sanción ante la Delegación de Desarrollo Sostenible en Cuenca, procediendo al decomiso del rifle, la mira telescópica, la linterna, el visor térmico, los tres machetes y la munición.

Esta actuación se enmarca en el compromiso de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca por erradicar estas prácticas ilegales. En este sentido, el Seprona ha intensificado significativamente la vigilancia diurna y nocturna en toda la provincia, especialmente durante la época de veda, periodo crítico para la reproducción de las especies.

Como consecuencia de este despliegue, se han detectado infracciones en puntos como Cuenca, Castillejo de Iniesta, Villalba de la Sierra y Olmeda del Rey, reforzando el control sobre la normativa cinegética vigente.