Las denuncias por violencia de género en C-LM aumentan un 33,5% en el primer trimestre y las víctimas ascienden un 23,1%

Archivo - La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, Esther Rojo. - JUAN BARBOSA - Archivo

MADRID/TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha registró 2.188 denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante los tres primeros meses del año, lo que supone un 33,5% más que en el mismo periodo del año anterior. En cuanto a las víctimas, crecieron un 23,1% en el primer trimestre del año, respecto al pasado, hasta las 1.846.

Así se desprende de los datos publicados este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recogidos por Europa Press, que muestran que el número de órdenes de protección bajaron un 8,8% hasta las 435.

Las sentencias condenatorias en este ámbito bajan un 14 por ciento en la región, las absolutorias no varían y las personas enjuiciadas bajan un 12,9%.

La tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,1 en toda España, media décima (0,5 puntos) más alta que hace un año. Castilla-La Mancha registró una tasa inferior a la misma, con 17,4 denunciantes por cada 10.000 mujeres.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se notificaron 45.220 mujeres víctimas de violencia machista, un 3,75% más que el año anterior.

El número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante los tres primeros meses del año (50.911) aumentó un 6,36% en relación con el mismo periodo de 2025. Sin embargo bajaron un 2,5% las órdenes de protección solicitadas, mientras que la disminución de las acordadas se situó en un 1,8%.

En este sentido, del total de mujeres que formularon denuncias como víctimas de la violencia machista durante el primer trimestre del año (45.220), dos terceras partes (60,73%) tenían nacionalidad española y el 39,27% restante procedían de otros países. El número de menores (hijos de las mujeres denunciantes) que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas ascendieron a 107. De ellos, el 72,90% tenían nacionalidad española.

La tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,1 en toda España, media décima (0,5 puntos) más alta que hace un año. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una tasa de 28,7 víctimas por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 24,5; Canarias, con 23,4; Comunidad Valenciana, con 23; Madrid y Murcia, con 21,2; y Andalucía, con 18,8.

Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en Castilla y León, con 11,4; Galicia, con 12,4; Extremadura, con 13,7; Cataluña, con 13,9; País Vasco, con 14,5; Cantabria y Asturias, con 14,6; Aragón, con 14,8; La Rioja, con 15, y Castilla-La Mancha, con 17,4.

El informe también recoge que 5.337 mujeres víctimas (el 11,8% del total) se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, un 8,63% más que las que lo hicieron en los tres primeros meses de 2025. Del total de mujeres que renunciaron a declarar, 2.953 eran españolas y 2.384 tenían otras nacionalidades.

La proporción de denuncias presentadas por las propias víctimas, bien en comisaría bien en el juzgado, ha aumentado hasta el 75,01% del total (hace un año fueron el 70,49%). Mientras, los familiares de la víctima presentaron 990 denuncias ante el juzgado y en comisaría (1,94% del total); los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado sumaron 3.222 (el 6,33%) y las denuncias de servicios de asistencia y terceros en general, 1.512, representaron el 2,9% del total. Los atestados llegados a los órganos judiciales por intervención policial directa fueron 7.002, el 13,75% del total.

Las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, disminuyeron durante el primer trimestre de 2026, tal y como ocurrió hace un año. Así, las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (TI) y las Secciones en funciones de guardia recibieron 10.853 peticiones, un 2,5% menos que un año antes, y adoptaron 7.417 órdenes y medidas de protección, un 1,8% menos. En toda España, se dictaron 20,47 órdenes de protección por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género (en el primer trimestre de 2025 fueron 21,6).