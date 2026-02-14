Se derrumba parte del muro dañado en la calle Ramiro de Maeztu de Cuenca

Derrumbe de parte del muro dañado en la calle Ramiro de Maeztu de Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cueca ha informado de que en la tarde del viernes se detectó el desprendimiento de parte del muro dañado de Ramiro de Maeztu, previsiblemente por la acumulación de agua tras las abundantes lluvias de estos días, agravada por las rachas de viento que empujan la parte vista. No ha habido que lamentar ningún daño personal puesto que ya caído en la zona en la que estaba prohibido el paso.

Cabe recordar que a finales de enero se reanudaron las obras de rehabilitación de dicho muro, pero tuvieron que pararse tras pocos días precisamente por el temporal, por lo que tampoco ha habido afección en ese sentido.

Los bomberos de Cuenca se personaron tras detectarse el desprendimiento para realizar una primera inspección ocular junto a personal técnico de la compañía de gas, que está trabajando en la retirada de los depósitos de gas en desuso allí ubicados, constatando en ambos casos que no había ningún tipo de fuga.

Asimismo, se confirmó que no se identifican otros riesgos más que los propios del derrumbe.