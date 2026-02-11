Se derrumba una vivienda unifamiliar en Munera sin causar heridos

Vista aérea de Munera. - EUROPA PRESS

ALBACETE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda unifamiliar del municipio de Munera ha sufrido un completo derrumbe en la mañana de este miércoles sin causar heridos.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el desplome del inmueble se ha producido sobre las 7.08 horas en la calle de la Virgen.

Bomberos de Villarrobledo se encuentran revisando los escombros, sin que hayan trascendido por el momento los motivos del mismo.

También se han desplazado al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como un equipo médico de urgencias de forma preventiva.