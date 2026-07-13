Desactivado el Meteocam en Albacete, Cuenca y Guadalajara tras registrar una única incidencia desde este domingo

Sede del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. - 112

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado, a las 0.00 horas de este lunes, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta, Situación Operativa 0, desde las 17.00 horas de este domingo, atendiendo a los avisos amarillos y naranjas emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que advertían del riesgo de intensas lluvias y tormentas que podrían venir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y también de granizo grande en tres provincias de la región.

De esta manera, durante el tiempo total de activación del Meteocam, se ha contabilizado un único incidente motivado por el hundimiento de una alcantarilla en Guadalajara, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en nota de prensa.

La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo tras la finalización de todos los avisos que se habían emitido para Albacete, Cuenca y Guadalajara, y por la ausencia de incidencias registradas en el Servicio de Emergencias 112.

El aviso era en Cuenca de nivel naranja por lluvias, con precipitación de 30 milímetros acumulada en una hora, y también por tormentas, con probabilidad de granizo grande y rachas muy fuertes de viento en las comarcas de La Serranía y La Mancha conquense; y avisos de nivel amarillo por lluvias intensas, con precipitación acumulada en una hora de 20 milímetros en La Mancha albaceteña, en la provincia de Albacete y en las Parameras de Molina, en Guadalajara; y también por tormentas, en estas dos zonas.