Desalojado el centro de salud de Almagro tras detectarse humo en una de sus plantas

Archivo - Imagen de Almagro en Google Maps. - GOOGLE MAPS - Archivo

CIUDAD REAL, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud de Almagro (Ciudad Real), ubicado en la calle Conde de Barcelona, ha sido desalojado a las 8.46 horas de este martes tras detectarse humo en una de sus plantas.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se ha detectado a las 8.46 horas. Han sido entre 15 y 20 pacientes y nueve sanitarios los desalojados, sin que se hayan registrado heridos.

Hasta el lugar han acudido los bomberos del parque de Ciudad Real, la Guardia Civil, la Policía Local y una ambulancia de soporte vital en preventivo.