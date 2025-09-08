Desalojan a unos 20 vecinos de un edificio de la calle Segóbriga Cuenca tras sufrir daños estructurales

Edificio de la calle Segóbriga de Cuenca que ha sido precintado por daños estructurales. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un edificio privado de la calle Segóbriga de Cuenca ha tenido que ser desalojado por daños estructurales que comprometían la seguridad del inmueble.

Según la información facilitada por la Policía Local y el Ayuntamiento de Cuenca, el desalojo tuvo lugar este domingo por la noche en colaboración con los bomberos de la capital, después de que los vecinos alertaran de ruidos y del hundimiento en un pilar y varios tabiques, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Tras la inspección inicial, se decidía evacuar de manera inmediata a los residentes como medida de precaución, mientras se procedía a precintar el edificio para evitar riesgos mayores.

En total, han sido desalojadas alrededor de 20 personas, entre ellas varios menores de edad. Dos familias con un total de 6 integrantes han requerido realojamiento temporal en hoteles de la ciudad, donde han sido acogidos provisionalmente.

El inmueble permanecerá precintado hasta que los técnicos realicen una inspección exhaustiva del edificio y determinen la viabilidad de su uso.

El Ayuntamiento de Cuenca informa de que hace algo más de un mes se hizo una visita al edificio por parte de técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a petición de la comunidad de propietarios, para comprobar el estado del edificio de la calle Segóbriga y se les planteó que tenían que hacer un refuerzo estructural.

La comunidad de vecinos solicitó licencia para llevar a cabo este refuerzo estructural y se les concedió y la comunidad ha ejecutado esta obra recientemente.

La Gerencia de Urbanismo efectuará este lunes una nueva visita al edificio para comprobar qué ha sucedido.