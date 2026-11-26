La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha acompañado al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, en su visita a la Planta fotovoltaica ‘La Colina’ del Grupo Verbund en Seseña. - JCCM

TOLEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, representado por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha acompañado al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, en la visita que el mandatario ha llevado a cabo a la planta fotovoltaica 'La Colina' del Grupo Verbund, en Seseña.

Durante la misma, Gómez ha tenido oportunidad de poner en valor la importancia del desarrollo de las energías renovables en la región, donde, del total de los 18.343 megavatios instalados en el mix energético de Castilla-La Mancha, a día de hoy, "el 86,9% procede de energías de fuentes renovables, y dentro de estas energías limpias, la fotovoltaica es la que más megavatios nos aporta con 9.807, gracias, entre otras, a plantas como la que estamos conociendo hoy".

En este contexto, la titular de Desarrollo Sostenible ha señalado que, apostando por las renovables de la mano de la colaboración público-privada, se contribuye a "descarbonizar el sistema mitigando los efectos del cambio climático, creando empleo y atrayendo inversión, especialmente en las zonas rurales donde se instalan este tipo de plantas".

Además, gracias a su implantación en la región "podemos facilitar la socialización de las energías limpias mediante su gestión en lo local, para que el esfuerzo que estamos haciendo desde las administraciones revierta en el territorio en beneficio de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, promocionando el autoconsumo o las comunidades energéticas, por citar algunos ejemplos", ha dicho, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Castilla-La Mancha pasa a formar parte de la WERN, la Wood Energy Regions Network Por último, y en relación con la visita de Alexander Van der Bellen a la Comunidad Autónoma, la consejera ha subrayado las buenas relaciones internacionales que mantiene Castilla-La Mancha en el ámbito internacional en materia de proyectos con recursos energéticos renovables.

Por este motivo, ha informado de la reciente integración de Castilla-La Mancha en la WERN, la Wood Energy Regions Network, "una asociación que quiere hacer valer en Europa el valor de la biomasa como recurso energético renovable, que promueve la gestión forestal sostenible y la prevención de incendios y de la que hemos pasado a formar parte junto a la región de Styria (Austria), de Baviera (Alemania) y de Castilla y León".

La WERN inició su andadura el 8 de septiembre de este año en Bruselas y desde entonces busca abogar por la gestión adecuada de la normativa europea y la valoración del recurso de la biomasa.

Gómez ha estado acompañada en su visita a la planta de 'La Colina' por el director general de Transición Energética, Alipio García.