El desbordamiento del arroyo Valdelobos en Toledo provoca el corte del camino de Albarreal

Desbordamiento del arroyo Valdelobos en el camino de Albarreal. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La situación del arroyo Valdelobos en Toledo se encuentra en nivel naranja y se prevé una nueva subida esta noche debido a los desembalses en la comunidad de Madrid. Su desbordamiento ha provocado que el camino de Albarreal se haya cortado entre la rotonda de la avenida de La Legua y el acceso a la CM-40 en la ciudad.

Velázquez ha visitado este jueves el camino de Albarreal, cortado entre la rotonda de la avenida de La Legua y el acceso a la CM-40, debido al desbordamiento del arroyo, y ha hecho un llamamiento a la "máxima precaución" a los ciudadanos. .

Esta recomendación se ha hecho especialmente en el entorno de los cauces de ríos y arroyos, así como en zonas arboladas debido a la intensidad del viento, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

De esta forma el alcalde ha actualizado la situación de la ciudad ante el paso de la borrasca 'Leonardo' y ha indicado que el caudal del río ha subido 1,27 metros desde que comenzaron las intensas lluvias la pasada semana, aunque ha matizado que aún no se han alcanzado niveles críticos como los acaecidos en el mes de mayo del año anterior y aunque ha pedido tranquilidad, ha insistido también en que "la prudencia y el seguimiento constante por parte de los servicios técnicos son ahora mismo la prioridad absoluta".

Por otro lado, ha señalado que por el momento se mantiene el corte preventivo en la senda ecológica tras el desprendimiento que se está valorando por parte de los servicios técnicos para su pronta reapertura, y ha señalado que se han registrado también inundaciones en la zona de las escaleras y en diversos puntos de las riberas y arroyos.

Además, el alcalde ha recordado que, debido a las rachas de viento, que están superando los 80 km/h, el Ayuntamiento mantiene clausurados todos los parques y jardines de la ciudad ante los avisos recibidos por caídas de árboles, ramas y tejas en algunas cornisas.

"Hay momentos en los que el viento amaina, pero las rachas vuelven a ser verdaderamente intensas, por encima de los 70 y 80 kilómetros por hora", por lo que ha insistido en "la máxima precaución" para evitar incidentes graves.

El alcalde ha asegurado que el dispositivo de seguridad, compuesto por Policía Local, Bomberos y Protección Civil, "está activado y revisando de forma continua los puntos críticos de la capital". Además, ante la previsión de fuertes lluvias para la tarde noche de hoy, el Ayuntamiento mantendrá la vigilancia sobre el cauce de los arroyos y del río, advirtiendo que no se descartan nuevos cortes de vía si la situación de las aguas o el viento así lo requieren.