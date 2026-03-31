Desconvocada la huelga del servicio de limpieza viaria en Valdepeñas tras el acuerdo entre CCOO y empresa concesionaria

CIUDAD REAL 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO consiguió firmar este fin de semana un preacuerdo con la empresa Prezero, concesionaria del servicio de limpieza viaria de Valdepeñas, que ha dado pie a la desconvocatoria de la huelga que estaba prevista para esta Semana Santa y a un convenio colectivo que recoge mejoras laborales para la plantilla.

La celebración del acto del Jurado Arbitral, con el que se daba cumpliento al paso previo a la huelga, y los contactos entablados posteriormente entre el Ayuntamiento, la empresa y CCOO, han hecho posible evitar el conflicto, ha informado el sindicato en nota de prensa.

"Desde CCOO queremos agradecer el papel que ha jugado el Ayuntamiento de Valdepeñas, que en todo momento ha demostrado su voluntad de colaborar con la plantilla y empujar hacia la consecución de un acuerdo que permitiera desconvocar la huelga", subraya.

CCOO recuerda que las negociaciones del convenio colectivo, que afecta a 17 personas trabajadoras, se iniciaron el pasado mes de julio, pero la lentitud con la que avanzaban por las reticencias a actualizar los salarios para compensar la inflación y subida de precios, provocó el hartazgo de la plantilla y la consiguiente convocatoria de huelga.

Finalmente, el acuerdo alcanzado mejora tanto las condiciones salariales como sociales, recogiendo las propuestas planteadas encaminadas también a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

Así, entre los aspectos que recoge el convenio destaca el aumento del número de fines de semana que podrá libra la plantilla, gracias a la nueva remodelación de cuadrantes para que en determinadas zonas se garantice la calidad del servicio.

Además de incrementos salariales, se ha conseguido la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas; nuevas licencias retribuidas; 4 días de asuntos propios; la aclaración de determinados artículos que podían derivar en diversas interpretaciones; la adaptación y actualización del convenio a las novedades en normativas y legislación laboral*

CCOO quiere resaltar por último que el trabajo y el diálogo entre sindicato y empresa, junto al apoyo del Ayuntamiento de Valdepeñas, ha dado sus frutos, evitando una huelga que hubiese deteriorado la calidad de la limpieza en fechas tan señaladas como la Semana Santa, donde el servicio se hace aún más necesario.