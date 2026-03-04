Desmantelada una plantación de marihuana 'indoor' con 1.500 plantas en Hormigos (Toledo)

Operativo en Hormigos. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Escalona han desmantelado un cultivo intensivo 'indoor' de cannabis sativa (marihuana) en una vivienda de la localidad de Hormigos.

Dos personas han sido detenidas como presuntos autores de un delito contra la salud pública de tráfico de drogas y otro delito de defraudación de fluido eléctrico, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

La investigación se inició cuando los agentes, tras detectar varios indicios, localizaron una posible plantación 'indoor' en una vivienda de la localidad.

Una vez recabados los datos necesarios, se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio, donde se comprobó que todas las estancias de la vivienda habían sido acondicionadas para el cultivo de droga.

En el registro se incautaron unas 1.500 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración, una gran cantidad de cogollos secos ya preparados para su distribución y venta, así como los efectos necesarios para la elaboración y mantenimiento del cultivo.

Entre las plantas, se localizaron varias pertenecientes a la variedad 'Purple Kush', reconocidas por su característico su color morado.

Esta variedad, destaca por su elevado contenido en THC, considerablemente superior al de muchas variedades convencionales, siendo menos común por su alto valor en el mercado ilícito.

En una segunda vivienda próxima se detuvo a dos varones como presuntos autores de ambos delitos. Uno de ellos con antecedentes por delitos similares.

Esta operación forma parte de los dispositivos permanentes que la Guardia Civil establece para combatir los cultivos 'indoor' de marihuana en la provincia de Toledo.

En la actuación participó como apoyo la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Toledo.