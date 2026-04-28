Desmanteladas tres plantaciones de marihuana indoor en Ajofrín (Toledo) e incautadas 1.200 plantas

Desmanteladas tres plantaciones de marihuana indoor en Ajofrín (Toledo). - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Ajofrín en colaboración con agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sonseca han desmantelado un cultivo intensivo indoor de cannabis sativa (marihuana) en tres viviendas conectadas entre sí en la localidad de Ajofrín.

Siete personas han sido detenidas como presuntos autores de un delito de organización criminal, tres delitos de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, tres delitos de defraudación de fluido eléctricos y otros tres delitos de defraudación de agua.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron indicios de una posible plantación indoor en varias viviendas de la localidad. Una vez recabados los datos necesarios, se llevaron a cabo dos entradas y registros de manera simultánea en dos viviendas adyacentes y una tercera entrada en una vivienda próxima, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Varias de las estancias de las viviendas habían sido acondicionadas para el cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes. En el registro se incautaron unas 1.200 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración, cogollos secos preparados para su distribución y venta, así como los efectos necesarios para la elaboración y mantenimiento del cultivo.

También se han incautado seis armas blancas, tres bastones estoque, un puño americano, un nunchaku, once cartuchos del calibre 28 y 2550 euros en efectivo.

Los investigadores comprobaron que las tres viviendas tenían conexión entre sí, observando que las siete personas detenidas pertenecían a la misma organización criminal, teniendo todos ellos antecedentes por hechos similares.

En la fase de explotación de la operación han participado las unidades GRS1 de Valdemoro, Seprona, equipo Pegaso de la Comandancia de Toledo, equipo ROCA de Mora y patrullas de seguridad ciudadana de la compañía de Mora.