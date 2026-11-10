Desmantelado en Mira un cultivo de marihuana de más de 1.000 plantas y detenida una persona

Nota De Prensa 2026 11 10. Delito Contra La Salud Pública. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de la Operación 'Tabacu II', ha desmantelado una plantación 'outdoor' de marihuana de más de 1.000 plantas, ya cortadas y en posterior tratamiento para su distribución. La misma se localizaba en un paraje natural de difícil acceso del término municipal de Mira.

En el marco de las actuaciones desarrolladas se ha procedido a la detención de un hombre de 37 años encargado del cuidado del cultivo, como presunto autor de un delito contra la salud pública, no descartándose la ejecución de nuevas detenciones por estos hechos, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación ha sido desarrollada por efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) y se enmarca en los servicios desarrollados por esta Comandancia para la lucha contra el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes.

Tras llevar a cabo intensas gestiones de investigación, los agentes localizaron un terreno abrupto y de difícil acceso que había sido deforestado en zonas diferenciadas para cultivar las plantas de cannabis.

Durante el presente mes de octubre, se desarrolló la fase de explotación de la operación, con la participación de los efectivos de la UOPJ y del Equipo ROCA de la Compañía de Cuenca; en la que se logró sorprender a un varón implicado, procediendo a su detención.

En el cultivo se identificaron dos áreas claramente diferenciadas. En la zona de trabajo, destinada a la explotación del producto, se constató que las plantas ya habían sido recolectadas y procesadas para la extracción y el secado de las inflorescencias, preparadas para su posterior envasado y distribución, arrojando un peso total aprehendido aproximado de 73 kilogramos.

La zona de descanso estaba compuesta por tiendas de campaña que empleaban para pernoctar y ejercer labores de vigilancia, provisto de lo necesario para una estancia autosuficiente, incluyendo víveres, bombona de gas y diferentes enseres.

Además, habían instalado una compleja infraestructura diseñada para extraer y canalizar agua hacia los cultivos desde un río próximo. Por estos hechos se instruyeron diligencias que fueron presentadas junto con el detenido en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Cuenca, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.