El despliegue del nuevo contrato de transporte sanitario terrestre continúa este fin de semana en Toledo y Ciudad Real

El despliegue del nuevo contrato de transporte sanitario terrestre continúa este fin de semana con su puesta en marcha en Toledo y Ciudad Real. - JCCM

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) continúa avanzando en el despliegue progresivo del nuevo contrato de transporte sanitario terrestre, que este fin de semana llegará a las provincias de Toledo y Ciudad Real, donde está previsto que las nuevas empresas adjudicatarias comiencen a prestar el servicio a partir de las 00:00 horas del sábado 14 de noviembre.

Tras su puesta en funcionamiento el pasado 17 de octubre en Cuenca y Guadalajara, el nuevo servicio se extenderá ahora a otras dos provincias de Castilla-La Mancha, siguiendo el calendario de implantación previsto y los procedimientos de planificación y coordinación establecidos para organizar el relevo entre las empresas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante las últimas semanas, el Sescam ha desarrollado un amplio trabajo preparatorio para garantizar que el cambio se produzca de manera ordenada y con las condiciones necesarias para mantener la prestación del transporte sanitario urgente y programado.

Este proceso ha incluido la inspección de los vehículos que se incorporarán al servicio, tanto los destinados al transporte urgente como al programado, así como la verificación de su equipamiento y material sanitario.

De forma paralela, se han llevado a cabo las actuaciones tecnológicas necesarias para la entrada en funcionamiento de los nuevos recursos, entre ellas la configuración de los sistemas de comunicaciones y localización, su incorporación a los sistemas de información del 112 y la preparación de las herramientas de gestión del transporte sanitario programado.

Coordinación para organizar el relevo Otro de los aspectos fundamentales de esta fase preparatoria ha sido la coordinación entre los distintos organismos y entidades implicados en la prestación del servicio.

En este sentido, la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) ha mantenido reuniones de trabajo con las empresas salientes y entrantes para planificar el cambio de vehículos y material sanitario, organizar los procedimientos de relevo y establecer los mecanismos necesarios para asegurar la continuidad de la actividad.

Esta coordinación se ha extendido también a las gerencias sanitarias de ambas provincias, con las que se han establecido canales de comunicación y procedimientos de actuación para facilitar la organización del transporte sanitario y la resolución de posibles incidencias durante la puesta en marcha del nuevo servicio.

Asimismo, se han desarrollado actuaciones de información y coordinación con asociaciones de pacientes y colectivos con necesidades específicas de transporte sanitario, prestando especial atención a las personas que requieren desplazamientos periódicos para recibir tratamientos.

En este ámbito, el Sescam mantiene su colaboración con entidades como ALCER, CERMI y ONCE, con el objetivo de incorporar las necesidades de los distintos colectivos a la organización y prestación del servicio.

SEGUIMIENTO ESPECIAL DURANTE EL FIN DE SEMANA

La entrada en funcionamiento de las nuevas empresas se producirá durante la noche del viernes al sábado, momento en el que se llevará a cabo el relevo de los recursos y las últimas verificaciones de los sistemas de información y comunicaciones.

Para supervisar este proceso, la GUETS ha organizado un dispositivo especial de seguimiento que se mantendrá durante todo el fin de semana y los primeros días de funcionamiento. Este dispositivo permitirá comprobar la disponibilidad y operatividad de los vehículos, supervisar el funcionamiento de los sistemas y atender las posibles incidencias que puedan surgir durante la transición.

Además, se han previsto mecanismos de contingencia para dar respuesta a cualquier eventualidad y garantizar que el cambio de empresas no suponga interrupciones en la prestación del transporte sanitario urgente y programado.

La puesta en marcha del servicio en Toledo y Ciudad Real permitirá continuar con la implantación progresiva del nuevo contrato en Castilla-La Mancha, que se completará con la incorporación de la provincia de Albacete una vez finalicen los trabajos de preparación y las verificaciones necesarias para su entrada en funcionamiento.