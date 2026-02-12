Un desprendimiento en el Minero, desplome de 5 casas y 52 incidencias en árboles balance en Puertollano

Vista satelital de Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 12 (EUROPA PRESS)

El tren de borrascas sigue teniendo incidencia en Puertollano (Ciudad Real), donde se han registrado nuevos desprendimientos en la variante del Minero en la mañana de este jueves. En esta vía ha sido cortado al tráfico el carril de subida desde el Centro de Transportes hasta el acceso de la calle Méjico.

En estos momentos se trabaja con maquinaria pesada para la retirada de tierra y consolidación del talud para evitar nueva caída de piedras a la calzada, por lo que se espera que en próximas horas se pueda reabrir el paso de vehículos, según ha informado el concejal de Seguridad, José Antonio Barba.

En este mismo punto un hombre de 39 años ha resultado herido en la mañana de este jueves tras perder el control de su vehículo, que se ha salido de la vía y ha volcado posteriormente. El suceso se ha producido a la altura de la calle Méjico, poco después de que operarios municipales y Policía local procedieran al corte del carril de subida de la Variante del Minero.

De otro lado, el concejal también ha informado de que en los últimos días, como consecuencia de las intensas y persistentes lluvias, han colapsado al menos cinco casas, ya semiderruidas y abandonadas, situadas en la parte alta de Puertollano.

52 INCIDENCIAS EN EL ARBOLADO

Durante el ciclo de temporales que se han sucedido en el último mes se han registrado un total de 52 incidencias en arbolado, ha informado la concejala de medio ambiente, Coral Rodríguez. La concejal ha agradecido la buena coordinación entre Protección Civil, Policía Local y parque de bomberos.