Detenida en Ciudad Real una cuidadora por maltratar habitualmente a la anciana que tenía a su cargo

CIUDAD REAL 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a la cuidadora de una anciana de 93 años de edad como presunta responsable de los delitos de trato degradante y malos tratos habituales en el ámbito familiar.

La víctima, considerada especialmente vulnerable y sin familia directa que velase por su situación, convivía en el mismo domicilio con esta trabajadora y sufría una situación constante de acoso y maltrato prolongada en el tiempo, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Según pudo averiguar la Policía Nacional, la detenida vociferaba, zarandeaba y agredía a la anciana en situaciones de estrés o cuando ésta consideraba que la víctima no colaboraba o seguía sus indicaciones.

Estos episodios se producían no solamente durante sus cuidados, sino también en traslados o visitas médicas. La investigación, realizada por agentes adscritos a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, se inició gracias a la colaboración ciudadana, cuando varios testigos pusieron los hechos en conocimiento de la Comisaría Provincial de Ciudad Real.

Verificado el estado de vulnerabilidad de la anciana y velando en todo momento por su integridad, los investigadores procedieron a la detención de la cuidadora en el mismo domicilio en el que ambas vivían y notificaron la situación de la víctima a Servicios Sociales que decretó su ingreso inmediato en una residencia de la localidad.