Detenida una mujer en Cuenca cuando se disponía a cometer un robo en 'La Fuensanta'

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CUENCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Cuenca han procedido a la detención de una mujer como presunta autora de múltiples delitos contra la propiedad.

La intervención policial se desarrolló cuando fue sorprendida el pasado 28 de octubre en el interior del estadio 'La Fuensanta', al que había accedido haciendo fuerza con una palanqueta con la clara intención de sustraer una caja de caudales que contenía 900 euros, según ha informado la Policía Nacional por nota de prensa.

Además de la tentativa de robo en el recinto deportivo, la investigada contaba con una orden de busca y captura por una reclamación judicial pendiente.

De forma paralela y fruto de las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, a esta mujer se le han imputado otros cinco delitos de hurto cometidos en fechas recientes en diversos establecimientos de Cuenca.

Una vez finalizadas todas las diligencias de investigación, la detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, donde tendrá que responder por todos los delitos que se le imputan.