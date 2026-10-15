Detenida en Toledo por un delito de blanqueo de capitales tras una denuncia presentada en Valladolid

VALLADOLID/TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida en Toledo como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales fruto de una investigación que comenzó tras una denuncia presentada en Valladolid el pasado 30 de junio, ha informado la Policía Nacional.

En la denuncia que presentó la víctima en Valladolid relató que personas desconocidas se habían hecho pasar por empleados de su entidad financiera. Los delincuentes le habían llamado por teléfono y le habían indicado que se habían detectado varios ingresos en su cuenta que pudieran ser de origen fraudulento por lo que le pedían que realizara una transferencia que posteriormente recuperaría a una cuenta de la entidad, para bloquear las otras operaciones.

La víctima engañada accedió y realizó una única transferencia por un importe de 3.000,11 euros a la cuenta que le indicaron los delincuentes. Los investigadores de la Policía Nacional que iniciaron las diligencias por lo ocurrido determinaron la identidad de la titular de la cuenta destino del dinero estafado, que correspondía a una mujer vecina de Toledo que carecía de antecedentes.

Y tras poner en conocimiento los resultados de la investigación a los efectivos de la Comisaría Provincial de Toledo, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales el pasado 20 de agosto.