Detenidas e investigadas 21 personas por 'sextorsión' en la provincia de Ciudad Real

Operación Exman - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas y ha investigado a otras catorce como presuntas autoras de un delito de extorsión, por formar parte de un grupo criminal que establecía contacto con sus víctimas a través de páginas web de contactos, obtenía datos personales y amenazaba con difundirlos si no recibían un pago, con amenazas con enviar sicarios a los domicilios de sus víctimas.

La operación 'Exman' se inició cuando la Guardia Civil recogió varias denuncias en distintas localidades de la provincia de Ciudad Real que respondían a un mismo patrón delictivo.

Las víctimas habían sido contactadas a través de anuncios falsos de servicios sexuales publicados en páginas web de contactos, tal y como ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez establecida la comunicación mediante mensajería instantánea, el grupo criminal obtenía datos personales de las víctimas nombre, teléfono y lugar de residencia para, posteriormente, extorsionarlas, amenazando con difundir esta información o con enviarles sicarios, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

De esta forma, consiguieron recaudar más de 126.000 euros en la provincia de Ciudad Real. Amenazaban con llamar a sicarios y el grupo estaba estructurado en diferentes roles especializados.

Un primer núcleo, dedicado a la ingeniería social, se encargaba de publicar anuncios falsos de mujeres ofreciendo servicios sexuales en diversas plataformas de Internet. Se ganaban la confianza de las víctimas y recopilaban los datos de contacto, la localización y otros datos personales.

DINERO BAJO AMENAZA

Una vez obtenida esa información, las víctimas recibían llamadas telefónicas en las que se les exigía dinero bajo amenaza de enviar sicarios a su domicilio y causar daños tanto a ellas como a sus familiares.

La intimidación y la amenaza de hacer pública su actividad en páginas de contactos eran determinantes para que los afectados accedieran a pagar.

El dinero era retirado en efectivo mediante cajeros automáticos de diversas localidades de las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Almería, Madrid, A Coruña y Ciudad Real.

Para ello, el grupo contaba con "mulas económicas", cuya función dentro de la organización criminal era la extracción y blanqueo del dinero.

Alguno de los autores cuenta con numerosos antecedentes policiales y judiciales motivados por el mismo modus operandi realizados anteriormente.

La investigación ha sido realizada por el Equipo@ perteneciente a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Ciudad Real.

Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de los respectivos Tribunales de Instancia competentes, si bien las investigaciones continúan abiertas, no descartándose la práctica de nuevas detenciones en un futuro.