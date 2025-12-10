Detenidas ocho personas y desarticulados dos puntos de venta de drogas en Villarrobledo

Dinero y efectos aprehendidos por la Guardia Civil en la operación 'Rejum'. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil de Villarrobledo, dentro del marco de la operación 'Rejum', han detenido a ocho personas, vecinas de la citada localidad, con edades comprendidas entre los 20 y los 60 años, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, por otro de blanqueo de capitales y un tercero de pertenencia a organización criminal.

Dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete tiene activados para la detección y erradicación de puntos de producción, venta y distribución de sustancias estupefacientes, efectivos del Área de Investigación de la Benemérita de Villarrobledo tuvieron conocimiento de la existencia de una vivienda en dicha localidad que podría actuar como punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína.

Durante las investigaciones se pudo comprobar cómo esta vivienda actuaba como punto de adulteración, dosificación y venta de droga, así como lugar de almacenaje, trasladándose parte de la droga a un establecimiento público cercano, regentado por los detenidos, donde se ponía a la venta en pequeñas dosis, blanqueando en dicho lugar el dinero procedente de dichas ventas.

Tanto el domicilio como el establecimiento público investigado se encontraban muy próximos a varios institutos de educación secundaria de la localidad villarrobletense, lo que incrementaba notablemente el riesgo social derivado de la actividad delictiva.

Esta ubicación, frecuentada por menores, reforzaba la necesidad de adoptar medidas operativas inmediatas, por lo que a través de discretas vigilancias y servicios operativos en dicha zona se pudo comprobar un flujo constante de vehículos y personas que accedían a la vivienda, que abandonaban tras escasos minutos, lo que hizo sospechar a los agentes del Cuerpo que estas cortas visitas eran para adquirir la droga.

Los seis detenidos formaban parte de un clan familiar con cometidos específicos dentro de la estructura de la organización criminal. Por un lado, se encontraba el jefe, encargado de realizar los viajes, junto con su pareja, a localidades de la Comunidad de Madrid con el fin de adquirir la droga, realizando también tareas de adulteración y envasado del estupefaciente.

En segundo lugar, estarían el resto de miembros de la familia, encargados de la venta directa del estupefaciente, bien en el domicilio, en el establecimiento público que regentaban, llegando incluso a realizar entregas a domicilio a petición de los consumidores.

COCAÍNA CAMUFLADA CON GOLOSINAS

Durante la investigación policial, la Guardia Civil realizó numerosas aprehensiones de cocaína a personas que fueron identificadas tras las cortas visitas que realizaban a la vivienda investigada, poniendo de manifiesto las sospechas iniciales que apuntaban a la venta de droga.

Respecto del establecimiento público, se pudo comprobar cómo los investigados, con el fin de no llamar la atención de otros clientes en los momentos de mayor afluencia del local, utilizaban un método de camuflaje consistente en entregar pequeñas bolsas de chucherías, dentro de las cuales introducían la dosis de cocaína.

Dentro de la fase de explotación de la operación 'Rejum', la Guardia Civil localizó y detuvo a las ocho personas investigadas, siendo curiosamente detenida una de ellas cuando se dirigía al domicilio y punto de venta con la intención de deshacerse de los estupefacientes y eliminar cualquier tipo de prueba que relacionara la vivienda con la venta de droga.

Con las pruebas recopiladas durante la fase de investigación policial, los agentes del Cuerpo encargados de las actuaciones, con la preceptiva autorización judicial, realizaron un registro en la vivienda investigada, donde se intervinieron 432 gramos de cocaína lista para su venta, 10.186 euros en metálico, supuestamente procedentes de la venta del estupefaciente; una pistola detonadora; y cuatro puñales, considerados como armas prohibidas.

También varias básculas de precisión, una envasadora, así como diversos efectos utilizados para el dosificado y envasado del estupefaciente. Tres vehículos turismos utilizados por la organización criminal desmantelada para la comisión del delito investigado y 6.500 dosis de estupefacientes fuera del mercado ilícito

Las sustancias estupefacientes intervenidas por la Guardia Civil en el registro de la vivienda hubiesen supuesto 6.500 dosis en el mercado ilícito tras ser dispuestas para la venta.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha evitado que la droga incautada se hubiese destinado a la venta "al menudeo", desarticulando dos activos puntos de venta y distribución de estupefacientes que no solo se limitaba a la población de Villarrobledo, sino que abastecía a consumidores procedentes de otras localidades cercanas.

DILIGENCIAS INSTRUIDAS

Las diligencias instruidas por el Área de Investigación de la Benemérita de Villarrobledo, junto con las personas detenidas, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de dicha localidad, que ha entendido de las actuaciones, decretándose el ingreso en prisión para cuatro de los ocho detenidos en la operación.

Estas actuaciones también forman parte de los servicios que la Comandancia de la Benemérita albaceteña presta dentro del Plan Operativo de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en los Centros Educativos y sus entornos, reforzando el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la protección de la salud frente a las drogas o el alcohol desde edades tempranas.

La operación policial ha sido coordinada y dirigida por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Villarrobledo, colaborando en la fase de explotación personal y un can adiestrado en la detección de drogas del Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.