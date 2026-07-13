Detenido en Albacete un vecino de Villarrobledo por un delito de extorsión a otro hombre al que exigía pagos

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Área de Investigación del Puesto principal de la Guardia Civil de Villarrobledo han detenido a un vecino de esa misma localidad, de 33 años de edad, como presunto autor de un delito de extorsión, tras reclamar reiteradamente a la víctima diversas cantidades económicas bajo graves amenazas.

Las investigaciones comenzaron cuando un vecino de Villarrobledo denunció ante la Guardia Civil haber sido objeto, por parte de un conocido, de reiteradas exigencias económicas bajo graves amenazas contra su vida y la de sus familiares.

Según pudieron conocer los agentes del Cuerpo encargados de las investigaciones, los hechos se remontaban al momento en el que un compañero de trabajo, con el que además la víctima compartía piso, le puso en contacto telemático con una supuesta joven, que residía en Colombia, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En el marco del contacto frecuente y reiterado a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea con la supuesta joven, ésta manifestó a la víctima que había sufrido un problema grave de salud, y, en este contexto, el compañero de trabajo y vivienda le dijo haber solicitado un préstamo para hacer frente a los gastos médicos de su amiga, que ascendían a 40.000 euros.

Fue entonces cuando el denunciante comenzó a recibir amenazas de forma reiterada tanto hacia él como a su entorno familiar, coaccionándole para asumir el pago de la totalidad del préstamo. Como consecuencia de la situación intimidatoria generada, la víctima realizó durante varios meses sucesivas transferencias bancarias en beneficio del autor, lo que le ocasionó un perjuicio económico estimado de 7.500 euros, hasta que decidió denunciar los hechos.

Tras la denuncia, las gestiones realizadas por la Guardia Civil demostraron que la supuesta amiga, su enfermedad y el préstamo que habría de sufragar los gastos médicos de ésta constituían un engaño a la víctima, lo que unido a las amenazas que lograron que realizase los pagos por valor de 7.500 euros, hicieron que el autor de todo ello fuese detenido como presunto autor de un delito de extorsión.

Las diligencias policiales, instruidas por componentes del Área de Investigación de la Benemérita de Villarrobledo, junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Instrucción de dicha localidad, en funciones de guardia.