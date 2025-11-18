Detenido el alcalde de Villar del Humo tras desmantelarse una plantación de marihuana en su vivienda

El alcalde de la localidad conquense de Villar del Humo, César Saiz- AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL HUMO

CUENCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad conquense de Villar del Humo, César Saiz, ha sido detenido este martes en una operación de la Guardia Civil en la que se ha desmantelado una plantación de marihuana en su vivienda, según ha podido ratificar Europa Press.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que este martes han desarticulado una plantación de marihuana en una operación que todavía está abierta, por lo que no han podido ofrecer más datos. Posteriormente, esta agencia ha averiguado que la redada se ha producido en torno a las 9.00 horas en la casa del alcalde de este pueblo de la Serranía conquense, donde gobierna el Partido Popular.

En la operación han participado cuatro coches y una furgoneta pertenecientes a efectivos de la Guardia Civil y el Seprona.

En el registro se han encontrado 215 plantas de marihuana y 7 recipientes con cogollos preparados para la venta, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

César Saiz gobierna en Villar del Humo desde el año 2023, cuando el PP arrebató la Alcaldía al PSOE al obtener cuatro de los cinco concejales que se eligen en esta localidad conquense de apenas 180 habitantes.

Fuentes del Partido Popular confirman que Saiz no es afiliado, y que le pedirán que renuncie al acta de concejal, independientemente de lo que pueda ocurrir en el procedimiento judicial.