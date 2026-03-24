Detenido por cometer 16 robos en el interior de furgonetas en varias localidades de la Sagra

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TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Equipo ROCA de la Compañía de Illescas, en el marco de la operación 'Macayun', han detenido a un varón como presunto autor de 16 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos cometidos en diferentes localidades de la comarca de La Sagra (Toledo).

Según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa, durante el mes de febrero de 2026 se registraron en esta comarca siete robos en furgonetas estacionadas en la vía pública de las localidades de Mocejón, Magán, Cabañas de la Sagra y Yuncler, concentrándose la mayoría de ellos en la madrugada del 12 de febrero.

Hechos similares volvieron a repetirse durante la madrugada del 2 de marzo, cuando se cometieron otros ochos robos en la localidad de Alameda de la Sagra y uno más en la localidad de Mocejón.

Los autores seleccionaban furgonetas que, por sus características, podían ser utilizadas por sus propietarios para el transporte de herramientas. Una vez elegidos los vehículos, fracturaban la ventanilla pequeña de la puerta del conductor para introducir el brazo y accionar el cierre centralizado o bien empleaban un destornillador u objeto similar para forzar las cerraduras. Una vez abierto el vehículo, sustraían las herramientas de valor, tales como radiales, taladros o amoladoras, que posteriormente eran vendidas en el mercado ilícito.

Durante la investigación, los agentes lograron identificar un vehículo sospechoso que, en las dos madrugadas en las que se produjeron los hechos, se desplazó por varias de las localidades afectadas.

De las gestiones practicadas, los investigadores lograron identificar al conductor del vehículo cuando cometía uno de los robos. Tras ser identificado, se establecía un dispositivo operativo que ha permitido localizar y detener al presunto autor en la localidad de Añover de Tajo.

Al detenido, que cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares, se le atribuyen 16 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, además de un delito contra la seguridad vial por carecer de permiso de conducir.