Detenido cuando que se encontraba robando en el restaurante de un área de servicio de Zafra de Záncara

Hacha usada por una persona detenida mientras obaba en un área de servicio en Zafra de Záncara. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a de un individuo en el interior de un restaurante situado en un área de servicio del punto kilométrico 121 de la A-3, a la altura de la localidad conquense de Zafra de Záncara.

El detenido fue sorprendido mientras se encontraba robando tras haber violentado el acceso con un hacha de grandes dimensiones y en el momento de la intervención atacó a los agentes con el arma, pudiendo estos reducirlo de forma efectiva, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Con anterioridad a los hechos se habían denunciado varios robos con fuerza en diferentes comercios cercanos a la A-3 en las localidades de Villares del Saz y Cervera del Llano. En ambos establecimientos se comprobó que el autor era un hombre con el rostro oculto y utilizando un hacha de grandes dimensiones.

Por este motivo, la Guardia Civil abrió una investigación y organizó un dispositivo operativo el cual permitió la detención 'in fraganti' del autor de los robos mencionados. Durante la intervención, el detenido opuso una fuerte resistencia y llegó acometer a los agentes con el hacha.

Los efectivos de la USECIC lograron reducir e inmovilizar al agresor sin que se produjeran daños personales. El detenido, junto a las diligencias practicadas, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón.