Detenido en Cuenca el autor de dos robos con la tapa de una alcantarilla en un establecimiento del centro

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CUENCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a un varón como presunto autor de los dos robos con fuerza que estas últimas semanas ha sufrido un mismo establecimiento de modas ubicado en el centro de la ciudad.

El detenido utilizaba de forma sistemática la misma forma de actuar, valiéndose de tapas de alcantarilla de grandes dimensiones que obtenía directamente de la vía pública, golpeaba los cristales y escaparates de los locales para introducirse en su interior.

Tras el primero de los robos, que tuvo lugar el 10 de junio, la Policía Nacional había iniciado una investigación basada en el análisis de los indicios obtenidos en la inspección policial que se hizo en el establecimiento.

Pocos días después, el 2 de julio, tenía lugar el segundo de los robos, siendo reconocido como autor de ambos hechos, por lo que se procedió a su detención.

Se da la circunstancia de que este mismo individuo, al que le constan varios antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, había sido detenido anteriormente este mismo año por la Policía Nacional como presunto autor del robo con fuerza en varios establecimientos comerciales en los que utilizó el mismo 'modus operandi'. Tras esta última detención y su puesta ante la autoridad judicial, ésta acordó su ingreso en un centro penitenciario.