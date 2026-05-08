Detenido en Cuenca un varón con 40 denuncias por agresiones a mujeres que cambió de sexo para eludir justicia

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CUENCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes a un fugitivo en la provincia de Cuenca al que le constaba una reclamación judicial de ingreso en prisión por delitos de agresión sexual, tras haberse fugado antes de la vista judicial y previo abandono del dispositivo de localización que portaba por condena judicial para protección de las víctimas.

Según informa la Policía, el prófugo había sido denunciado en más de 40 ocasiones por coacciones y amenazas a sus víctimas, además de contar con antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados. Había cambiado de género recientemente para intentar eludir la condenas por los delitos contra la libertad sexual cometidos.

SE HACÍA PASAR POR AGENTE DE LA AUTORIDAD

La investigación se inició en abril tras tener los agentes conocimiento de la reclamación en vigor. Se comprobó que el fugitivo era una persona altamente peligrosa y con un perfil psicopático, manifestando ser agente de la autoridad para acosar a sus víctimas y tomando represalias como parte de su actitud de dominación tales como incendiar vehículos o viviendas o utilizando material íntimo captado sin el consentimiento de los afectados.

Además, en numerosas ocasiones manipulaba a las víctimas hasta el punto de cometer delitos en su favor contra terceros con los que tenía enemistad manifiesta.

LOCALIZADO ESCONDIDO EN UN CHALET DE MONTALBO (CUENCA)

Avanzadas las tareas de averiguación, pudieron dar con su paradero en Montalbo (Cuenca) donde permanecía escondido y ayudado por su actual pareja sentimental, quien adoptaba multitud de medidas de seguridad para evitar su seguimiento hasta el chalet del prófugo, al que le proporcionaba útiles diversos, entre ellos material deportivo para mantenerse activo mientras permanecía oculto.

Finalmente, se estableció un dispositivo policial en la mañana de este viernes, logrando la detención del fugitivo en el domicilio donde se escondía.