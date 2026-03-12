Detenido en Hellín tras una huida a gran velocidad por las calles de la ciudad

Unidad de Guardia Civil de tráfico. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete han detenido a un varón de 60 años de edad, de nacionalidad marroquí, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial (conducción temeraria), otro de desobediencia grave a los agentes de la autoridad y un tercero por tener en vigor una orden judicial de búsqueda y personación.

Actuaciones Los hechos ocurrieron cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Hellín observó un turismo que, al percatarse de su presencia, realizó un giro brusco a la altura de la Avenida de la Libertad de la localidad hellinera, en el cruce con la CM-313 (Hellín-Munera), según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Ante las señales acústicas y luminosas de los agentes para que se detuviera, el conductor inició una fuga a gran velocidad por la N-301, circulando en sentido contrario, rebasando varios semáforos en rojo, además de obligar a otros conductores a maniobrar para evitar colisiones.

Finalmente, la huida terminó cuando el vehículo colisionó contra un bordillo, provocando que el coche se subiera a la acera y quedara inmovilizado en la citada Avenida de la Libertad.

Tras la colisión, el conductor abandonó el coche e intentó escapar a pie, siendo finalmente detenido.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales, donde se comprobó que tenía en vigor una orden de búsqueda y personación emitida por un juzgado de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso por quebrantamiento de una orden de alejamiento.

Las diligencias policiales instruidas por los diferentes delitos, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad albaceteña de Hellín, en funciones de guardia, que ha entendido de las actuaciones.