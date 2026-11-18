Imagen del detenido acompañado por agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 46 años de edad como presunto autor de un total de 18 delitos de robo con fuerza en interior de vivienda cometidos en la localidad de Mora.

La investigación se inició a principios del pasado mes de septiembre, tras detectarse un incremento de este tipo de delitos en la localidad.

El equipo ROCA de Mora se hizo cargo de las actuaciones con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a sus responsables, según ha informado el Instituto Armado por nota de prensa.

Tras las correspondientes inspecciones técnico-oculares, los investigadores observaron similitudes en los robos, tanto en el modus operandi como en las características de las viviendas afectadas, tratándose principalmente de inmuebles antiguos en los que se accedía mediante fractura o el apalancamiento de la puerta principal.

Entre los efectos sustraídos se encontraban joyas, dinero en efectivo, pequeños electrodomésticos e incluso alimentos.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes llevaron a cabo diferentes actuaciones policiales y labores de vigilancia, así como el análisis de imágenes de cámaras de video vigilancia y la recopilación de información.

El avance de las pesquisas permitió identificar plenamente al presunto autor de los hechos.

Finalmente, el pasado 9 de noviembre de 2026, se procedió a la detención de un vecino de la localidad de Mora con antecedentes por hechos similares como presunto autor de los 18 delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, que quien junto a las diligencias policiales fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia plaza 2 de Orgaz.