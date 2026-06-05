Detenido un hombre de 46 años en La Roda en relación con la muerte de su compañero de piso

Archivo - Coche de la Guardia Civil.
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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 5 junio 2026 19:37
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ALBACETE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha sido detenido en La Roda (Albacete) en relación a la muerte de su compañero de piso, de 52 años, ambos de nacionalidad rumana, en la vivienda que ambos compartían en esa localidad.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el detenido se ha personado a las 7.40 horas de este vienes en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, comunicando que la pasada noche había herido con un arma blanca a su compañero de piso y que aquél había fallecido.

Una patrulla desplazada hasta el lugar ha comprobado los hechos relatados, activándose en ese momento el protocolo judicial, procediendo a la detención del autor confeso de la agresión, que permanece en el cuartel de la Guardia Civil de La Roda hasta que pase a disposición judicial.

Al cadáver del fallecido se le ha realizado la autopsia a finales de la mañana de este viernes, según las mismas fuentes, que han confirmado que el equipo de Policía Judicial de La Roda se ha hecho cargo de las investigaciones.

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