Detenido un hombre tras agredir con arma blanca a una mujer en una vivienda del barrio de San Antón de Cuenca

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CUENCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido este martes en Cuenca tras agredir con un arma blanca a una mujer, que tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de la ciudad, según confirma la Policía Nacional a Europa Press.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que fue la propia Policía Nacional la que dio el aviso de la agresión, sobre las 3.15 horas.

El suceso tuvo lugar en el interior de una vivienda de la calle Nohales, en el barrio de San Antón y fuentes policiales señalan que, en principio, esta agresión no ha sido catalogada como violencia de género. No obstante, precisan, hay diligencias de investigación abiertas.