Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años de edad en relación a la muerte de una mujer de 37 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado viernes, 20 de noviembre, en una finca de la localidad albaceteña de Villarrobledo.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, mientras que desde la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha señalan que el caso está bajo secreto de sumario.

El Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el pasado viernes, a la 1.41 horas, un aviso por el hallazgo del cuerpo de esta mujer, de 37 años de edad.

El cuerpo sin vida de esta persona habría sido encontrado en la finca 'El gordo' de de la localidad albaceteña, situada en el kilómetro 16 de la CM-3121.