Detenido in fraganti el autor de varios robos con fuerza cometidos en locales comerciales de Cuenca

CUENCA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en los últimos meses en varios establecimientos de Cuenca.

Según informa Policía Nacional en nota de prensa, el detenido accedió a dos librerías de la ciudad en el mes de abril fracturando el escaparate de los establecimientos con la tapa de una alcantarilla para hacerse con el botín.

La operación comenzó cuando los agentes de la Policía Nacional detectaron varios robos con fuerza en distintos comercios de la ciudad con un mismo patrón delictivo, por lo que se inició una investigación para identificar al autor o autores de estos hechos reiterados y con gran similitud en cuanto a la forma, el tiempo y los medios empleados.

El modus operandi presentaba características muy definidas. Así, los hechos se producían en horario nocturno y para acceder al interior de los establecimientos utilizaba tapas de alcantarilla con las que fracturaba los cristales de los escaparates.

Este método, además de permitir una rápida intrusión en los locales, generaba importantes daños materiales en los negocios afectados. Por este motivo, se estableció un dispositivo policial por parte de la Policía Nacional para lograr su detención, intensificando las labores de vigilancia a la par que avanzaba la investigación con el estudio de los indicios recabados y el análisis de los patrones de comportamiento que presentaba el autor en los distintos robos.

Finalmente, se identificó al presunto autor, que resultó ser un individuo multirreincidente con un amplio historial policial. Su detención fue posible en la madrugada del jueves, cuando en el marco de este dispositivo específico fue sorprendido in fraganti tras robar en otros dos establecimientos.