Un detenido en una operación contra el tráfico de drogas en Arenales de San Gregorio

Patrulla de la Guardia Civil en una carretera. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona en una operación presuntamente relacionada con el tráfico de drogas en Arenales de San Gregorio (Ciudad Real) que se ha desarrollado en torno a las 23.30 horas de este miércoles, 7 de octubre.

Según ha podido saber Europa Press a través de distintas fuentes, la actuación se ha llevado a cabo en una casa rural de la localidad donde los agentes habrían practicado registros y detenciones.

Por el momento, la Guardia Civil ha confirmado un detenido e informa de que las actuaciones se encuentran bajo secreto judicial, por lo que no han trascendido posibles sustancias intervenidas ni otros resultados del dispositivo.

La operación en Arenales de San Gregorio ha generado expectación entre los vecinos de este municipio ciudadrealeño, mientras se espera que el avance de las investigaciones permita conocer más detalles sobre lo sucedido.