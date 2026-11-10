Detenido en Puertollano tras intentar robar el bolso a una menor por el procedimiento del 'tirón'

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CIUDAD REAL, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) al presunto autor de dos delitos de robo con violencia. Uno de ellos perpetrado a dos menores a las que intentó sustraer el bolso por el procedimiento del 'tirón', y un segundo robo de similares características, en el que causó lesiones leves a la víctima, una mujer de 70 años.

Los hechos que dieron origen a la identificación y posterior detención del presunto autor, tuvieron lugar de madrugada en el barrio de la Fraternidad, cuando abordó a dos menores en la vía pública, intentando sustraer el bolso de una de ellas.

Finalmente, según informa la Policía, gracias a la colaboración de las personas que escucharon los gritos de las víctimas, éste desistió de su intento y no logró sustraerles objeto alguno, si bien las dos menores tuvieron que ser asistidas por una crisis de ansiedad en el Hospital de Santa Bárbara, en Puertollano.

Al día siguiente, cuando una de las víctimas se dirigía a su domicilio, reconoció por la calle al autor del intento del robo, por lo que dio aviso a un familiar, y éste comunicó los hechos de inmediato al 091, personándose en ese momento varios agentes de Policía Nacional que procedieron a la detención inmediata del presunto autor.

Tras su detención, la investigación policial llevó a los agentes a determinar que este mismo individuo había protagonizado otro robo de similares características, en el que la víctima una mujer de 70 años resultó herida.

El detenido la abordó por la espalda, propinándole un fuerte empujón que la hizo caer al suelo y le provocó lesiones leves por las que tuvo que ser asistida por los servicios médicos.